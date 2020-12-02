Нидерланды только сейчас ввели масочный режим
Жителей Нидерландов обязали носить защитные маски в общественных местах.
Источник: "Укринформ"
Детали: Речь идет о магазинах, музеях, театрах, кафе, ресторанах, автозаправках. Использовать средства защиты должны все лица от 13 лет. Новое правило, которое уже давно действует в других странах, вводят на 3 месяца. Однако для людей, которые в силу особенностей своей болезни не могут одевать маску, сделали исключение.
Такое правило касается не только посетителей общественных заведений, но и тех, кто оказывает услуги: парикмахеры, массажисты, инструкторы по вождению.
"Чтобы предотвратить распространение коронавируса, ношение маски для лица в магазинах, музеях, парикмахерских и во многих других местах обязательное с 1 декабря. Это касается всех в возрасте от 13 лет ", – написал в Twitter премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Напомним:
- По последним данным, в Нидерландах зарегистрировали более 527 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Только за минувшие сутки количество больных выросло на 4 тысячи.