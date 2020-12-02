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Нидерланды только сейчас ввели масочный режим

Среда, 2 декабря 2020, 01:03

Жителей Нидерландов обязали носить защитные маски в общественных местах.

Источник: "Укринформ"

Детали: Речь идет о магазинах, музеях, театрах, кафе, ресторанах, автозаправках. Использовать средства защиты должны все лица от 13 лет. Новое правило, которое уже давно действует в других странах, вводят на 3 месяца. Однако для людей, которые в силу особенностей своей болезни не могут одевать маску, сделали исключение.

Такое правило касается не только посетителей общественных заведений, но и тех, кто оказывает услуги: парикмахеры, массажисты, инструкторы по вождению.

"Чтобы предотвратить распространение коронавируса, ношение маски для лица в магазинах, музеях, парикмахерских и во многих других местах обязательное с 1 декабря. Это касается всех в возрасте от 13 лет ", – написал в Twitter премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Напомним:

  • По последним данным, в Нидерландах зарегистрировали более 527 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Только за минувшие сутки количество больных выросло на 4 тысячи.

Темы: Нидерландыкарантин


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