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На Черниговщине откроют еще 5 ПЦР-лабораторий

Среда, 2 декабря 2020, 01:46

В начале следующего года в Черниговской области откроют еще пять ПЦР-лабораторий для тестирования на коронавирус. Сейчас там работает только одно такое государственное учреждение.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на начальника управления здравоохранения ОГА Петра Гармаша

Детали: Отмечается, что Кабмин выделил почти 19 млн для оборудования соответствующих лабораторий. Ожидается, что их откроют в Нежине, Прилуках, Корюковской ЦРБ и еще одну в Чернигове в начале 2021 года.

Благодаря этому будет увеличено количество тестирований.

Напомним:

  • По последним данным, в Черниговской области зарегистрировали 18 717 случаев коронавируса.

Темы: Черниговская область
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