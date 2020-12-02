Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Черниговщине откроют еще 5 ПЦР-лабораторий

Среда, 2 декабря 2020, 02:46

В начале следующего года в Черниговской области откроют еще пять ПЦР-лабораторий для тестирования на коронавирус. Сейчас там работает только одно такое государственное учреждение.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на начальника управления здравоохранения ОГА Петра Гармаша

Детали: Отмечается, что Кабмин выделил почти 19 млн для оборудования соответствующих лабораторий. Ожидается, что их откроют в Нежине, Прилуках, Корюковской ЦРБ и еще одну в Чернигове в начале 2021 года.

Благодаря этому будет увеличено количество тестирований.

Напомним:

  • По последним данным, в Черниговской области зарегистрировали 18 717 случаев коронавируса.

Темы: Черниговская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Трагедия в Жовковской больнице: комиссия обнародовала предварительные выводы

Новости 1 декабря: кассовые аппараты для ФЛП, расследование НАБУ в отношении зама Ермака

Правительство пока не будет рассматривать вопрос локдауна – Степанов

ВидеоГимн Венгрии в совете на Закарпатье: за ​​пение взялась СБУ

видео, фотоПротестующие заблокировали нардепов в Раде: на помощь пришла полиция

Рада проголосовала за отсрочку обязательных кассовых аппаратов для ФЛП

Все новости...
Черниговская область
Зеленский уволил главу Черниговской РГА, которого поймали на взятке
ЦИК официально объявил победу Гунько над Ляшко
На Черниговщине думают о COVID-госпиталях на стадионах и в бывшей колонии
Последние новости
03:31
ФотоСБУ провела обыски в филиале "Общественного" 
02:46
На Черниговщине откроют еще 5 ПЦР-лабораторий
01:59
Трагедия в немецком Трире: погибли 5 человек, в том числе младенец
01:03
Нидерланды только сейчас ввели масочный режим
00:28
Минюст США пока не нашел доказательств фальсификаций на выборах
23:58
Общественные работы за ложь в декларации будут болезненными для чиновников - "Слуга народа"
23:33
Впервые регулярный авиарейс соединил столицы Украины и Черногории
23:14
Байден определился со своей командой экономистов
22:39
Экспертный доклад НАТО советует углубить отношения с Украиной и Грузией
22:16
Трагедия в Жовковской больнице: комиссия обнародовала предварительные выводы
Все новости...