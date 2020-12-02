На Черниговщине откроют еще 5 ПЦР-лабораторий

В начале следующего года в Черниговской области откроют еще пять ПЦР-лабораторий для тестирования на коронавирус. Сейчас там работает только одно такое государственное учреждение.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на начальника управления здравоохранения ОГА Петра Гармаша

Детали: Отмечается, что Кабмин выделил почти 19 млн для оборудования соответствующих лабораторий. Ожидается, что их откроют в Нежине, Прилуках, Корюковской ЦРБ и еще одну в Чернигове в начале 2021 года.

Благодаря этому будет увеличено количество тестирований.

Напомним: