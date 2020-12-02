На Черниговщине откроют еще 5 ПЦР-лабораторий
Среда, 2 декабря 2020, 01:46
В начале следующего года в Черниговской области откроют еще пять ПЦР-лабораторий для тестирования на коронавирус. Сейчас там работает только одно такое государственное учреждение.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на начальника управления здравоохранения ОГА Петра Гармаша
Детали: Отмечается, что Кабмин выделил почти 19 млн для оборудования соответствующих лабораторий. Ожидается, что их откроют в Нежине, Прилуках, Корюковской ЦРБ и еще одну в Чернигове в начале 2021 года.
Благодаря этому будет увеличено количество тестирований.
Напомним:
- По последним данным, в Черниговской области зарегистрировали 18 717 случаев коронавируса.