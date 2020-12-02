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"Динамо" в Турине терпит четвертое поражение в Лиге Чемпионов

Среда, 2 декабря 2020, 22:53
Динамо в Турине терпит четвертое поражение в Лиге Чемпионов
фото: football24.ua

Киевское "Динамо" в пятом туре Лиги Чемпионов потерпело поражение со счетом 0:3 от итальянского "Ювентуса".

Поединок прошел в среду 2 декабря в Турине.

"Ювентус" с первых минут закрыл динамовцев на своей половине поля и начал штурм ворот. На 17-й минуте первый голевой момент у "Юве". С нескольких метров бил головой Уэстон Маккенна, и Георгий Бущан парирует этот удар. В минуту Бущан снова спасает киевлян после удара Альваро Мората.

На 21-й минуте счет становится 1:0. После паса от Мораты Фредерико Кьеза ударом головой пробивает Бущана. На 30-й минуте уже был момент у Криштиану Роналду, который ударом метров с девяти попал в перекладину ворот. На 41-й минуте самый реальный шанс на гол был у "Динамо". Виктор Цыганков пробивал метров с восьми и не сумел переиграть Войцеха Щесны.

Старт второго тайма был за киевлянами. Подопечные Мирчи Луческу активно прессинговали и атаковали. На 54-й минуте удар-подачу от Цыганкова потянул из дальнего угла Щесны. Ответ туринцев был в виде удара под перекладину ворот от Роналду, и снова Бущан сыграл замечательно.

На 57-й минуте Роналду с метра переправляет мяч в ворота киевлян. Главная судья матча француженка Стефани Фраппар проверила гол через ВАР на факт отсутствия офсайда, и мяч засчитала - 2:0. После гола Роналду желание у киевлян что-то доказать в этой игре исчезло. "Ювентус" продолжает создавать моменты и забивает еще один мяч. На 66-й минуте Мората свой гол забил, легко пробив Бущана метров с восьми 3:0.

Уже в добавленное арбитром время удар Николая Шапаренко перевел на угловой вратарь "Ювентуса".

В другом матче группы G "Барселона" со счетом 3:0 разгромила "Ференцварош". После 5 туров у "Барселоны" 15 очков. "Ювентус" с 12 пунктами идет вторым. У "Динамо" и "Ференцвароша" по одному баллу и 3 и 4 места соответственно.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболспорт
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