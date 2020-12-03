"Ауди" вылетел на встречную во Львовской области: трое погибших

Водитель автомобиля "Ауди" выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом на Львовщине – в результате ДТП погибли три человека.

Источник: полиция Львовской области в Facebook

Дословно: "Водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", которым управлял житель Ровенской области в возрасте 35 лет. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ровенской области, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице".

Детали: Авария произошла около 6 утра 3 декабря на автодороге "Львов-Луцк" близ села Сабановка Радеховского района.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Проводится досудебное расследование.