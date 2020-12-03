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"Ауди" вылетел на встречную во Львовской области: трое погибших

Четверг, 3 декабря 2020, 10:38
Здесь и далее фото полиции

Водитель автомобиля "Ауди" выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом на Львовщине – в результате ДТП погибли три человека.

Источник: полиция Львовской области в Facebook

Дословно: "Водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", которым управлял житель Ровенской области в возрасте 35 лет. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ровенской области, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице". 

 

Детали: Авария произошла около 6 утра 3 декабря на автодороге "Львов-Луцк" близ села Сабановка Радеховского района.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Проводится досудебное расследование.

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаДТПжертвы


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