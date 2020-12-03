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Враг на Донбассе активизировался: 7 обстрелов, 4 минирования

Четверг, 3 декабря 2020, 16:57
Враг на Донбассе активизировался: 7 обстрелов, 4 минирования

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска 7 раз открывали огонь и минировали территорию запрещенными боеприпасами.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: С начала суток 3 декабря вооруженные формирования российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили договоренности о всеобъемлющем режиме тишины.

В частности неподалеку Водяного, враг совершил несколько выстрелов из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов. На этом же участке противник четыре раза дистанционно минировал позиции украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Кроме того, выстрелами из противотанкового гранатомета российско-оккупационные войска нарушали объяленный режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.

В штабе отмечают, что вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому бойцы ВСУ огонь в ответ не открывали.

Украинская правда
Темы: войнаООСОбъединенные силы на Донбассе
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