Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Враг на Донбассе активизировался: 7 обстрелов, 4 минирования

Четверг, 3 декабря 2020, 17:57

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска 7 раз открывали огонь и минировали территорию запрещенными боеприпасами.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: С начала суток 3 декабря вооруженные формирования российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили договоренности о всеобъемлющем режиме тишины.

В частности неподалеку Водяного, враг совершил несколько выстрелов из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов. На этом же участке противник четыре раза дистанционно минировал позиции украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Кроме того, выстрелами из противотанкового гранатомета российско-оккупационные войска нарушали объяленный режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.

В штабе отмечают, что вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому бойцы ВСУ огонь в ответ не открывали.

Украинская правда
Темы: войнаООСОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

У Венедиктовой ответили на обвинения НАБУ касательно Татарова

В Раду внесут компромиссный проект о лжи в декларации: там есть ограничение свободы

фотоВСП рекомендует Зеленскому восстановить одиозного судью, уволенного из-за Майдана

Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест

В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование – глава концерна

Украина в ТКГ: Россия хочет изменить процесс урегулирования войны на Донбассе

Все новости...
война
Украина в ТКГ: Россия хочет изменить процесс урегулирования войны на Донбассе
Боевики заминировали позиции украинских войск запрещенными ПОМ-2 – ООС
Враг обстреливал украинские позиции возле Катериновки
Последние новости
19:03
Украина вскоре начнет переговоры о свободной торговле услугами с Израилем
19:01
Акции Spotify выросли на 16% с начала месяца
19:00
Россия заблокировала решение ОБСЕ, которое усложнило бы поставку оружия в ОРДЛО
18:59
Мининфраструктуры хочет до конца года дать старт отбора гендиректора "Борисполя"
18:51
"Роттердам +" В Венедиктовой заявили, что НАБУ пытается скрыть свою неэффективную работу
18:34
Парламент Молдовы предварительно одобрил проект о статусе русского языка и возвращении программ РФ
18:31
Полиция Киева уже поймала в метро 148 нарушителей карантина
18:28
Гривня на закрытии межбанка укрепилась к доллару
18:10
У Венедиктовой ответили на обвинения НАБУ касательно Татарова
18:05
Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии
Все новости...