Президент присвоил звание Герой Украины погибшему в 2014 году бойцу "Айдара"

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины бойцу "Айдара" Игорю Филипчуку, который в 2014 году погиб во время боя с оккупационными войсками Российской Федерации на Донбассе.

Источник: указ №536/2020 опубликован на сайте Офиса президента

Дословно: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Филипчука Игорю Ярославович – солдату (посмертно)."

Детали: В "Книге памяти павших за Украину" приводятся обстоятельства гибели защитника: "Погиб 14 августа 2014 в боях у с. Хрящеватое, Луганской области. Подбив вражеский танк Игорь спас многих бойцов-побратимов и защитил позиции. Он трижды выходил из укрытия, чтобы выстрелить из РПГ, на третий раз уже поврежденный танк выстрелил в ответ."

Игорь Филипчук ранее также был награжден (посмертно) нагрудным знаком "За оборону Луганского аэропорта" и орденом "За мужество" III степени.

Игорь Филипчук

Важно знать: По состоянию на 30 ноября, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск в Донбассе составляет 35 500 человек, в том числе, около 3000 кадровых военных России.

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