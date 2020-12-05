Трамп вновь подал иск о признании выборов недействительными
Суббота, 5 декабря 2020, 05:13
Штаб президента США Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в штате Джорджия.
Источник: Команда Трампа в Twitter.
Дословно: "Штаб Трампа подает иск о выборах в Джорджии. Были задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, что делает существующие результаты недействительными".
Что предшествовало:
- Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.
- В течение длительного времени Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей и утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды.
Напомним:
- Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.