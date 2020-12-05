Палата представителей Конгресса США поддержала декриминализацию марихуаны

4 ноября Палата представителей американского Конгресса впервые проголосовала за декриминализацию марихуаны, что является важным шагом на пути к приведению федерального законодательства в соответствие с законами штатов, которые легализовали употребление каннабиса.

Источник: Голос Америки

Детали: Палата представителей, контролируемая демократами, приняла законопроект большинством голосов - его поддержали 228 конгрессменов, при этом 164 проголосовали "против".

Представитель Демократической партии Тулси Хаббард, которая продвигала законопроект, отметила: "Это исторический момент".

Прежде чем попасть на подпись в Белый дом и превратиться в закон, документ должен быть утвержден в Сенате США, который сейчас контролируется Республиканской партией, и шансов на это сейчас мало.

Авторы законопроекта предусмотрели удаление марихуаны из перечня опасных наркотиков в федеральном законе о контролируемых веществах (сейчас каннабис там находится в одном ряду с героином и кокаином). Федеральный закон предусматривает суровое наказание за преступления, связанные с марихуаной.

Палата представителей проголосовала за декриминализацию марихуаны, снятие судимостей, и возмещения вреда, причиненного войной против наркотиков чернокожим и латиноамериканским общинам.

Тот факт, что каннабис до сих пор находится в этом списке, привел к несогласованности между федеральным законодательством и законами о легализации марихуаны, которые были приняты на уровне штатов. Многие штаты уже легализовали каннабис для медицинского использования, а в ряде штатов, включая Колорадо, разрешили использование марихуаны в рекреационных целях.

Принятие закона приведет к отмене записей о совершении уголовного преступления у людей, арестованных за употребление марихуаны и к пересмотру приговоров, вынесенных людям, которые сейчас находятся в заключении по федеральным обвинениям из-за использования каннабиса.

Кроме того, принятие закона позволит ввести федеральное регулирование и налогообложение отрасли, подобно тому, как это делается сейчас в отношении производителей алкоголя.

Прямая речь сенатора-демократа от штата Орегон Джеффа Меркли: "В Орегоне мы легализовали марихуану, создали множество рабочих мест и миллионы налоговых поступлений для наших государственных школ, учреждений психического здоровья и реабилитационных услуг".

Реакция республиканцев: Лидеры Республиканской партии обвинили демократов в том, что те сделали марихуану приоритетом на фоне блокирования с их стороны законопроектов по экономической помощи во время пандемии коронавируса.

Некоторые республиканцы утверждают, что закон якобы будет поощрять использование марихуаны, другие противники законопроекта говорят, что это создаст новый класс чиновников, которые займутся вопросами налогообложения и регулирования продаж каннабиса. Федеральный налог на каннабис, по замыслу авторов законопроекта, составит 5% - это ниже налога на табачные изделия.

Напомним: Организация Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из категории опасных наркотиков.