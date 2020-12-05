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Таран: Украина готова увеличить взносы в операции НАТО и надеется на ПДЧ в 2021

Суббота, 5 декабря 2020, 19:05
Таран: Украина готова увеличить взносы в операции НАТО и надеется на ПДЧ в 2021

Украина готова увеличить национальные взносы в операции НАТО и направить для работы в структурах Альянса дополнительный персонал.

Источник: министр обороны Андрей Таран в интервью "Урядовому курьеру"

Прямая речь: "Мы готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы.

Все это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели – полноправному членству в Организации Североатлантического договора.

И в этом контексте мы четко определяем свои амбиции получить План действий по членству в НАТО и надеемся на всестороннюю политическую поддержку союзников НАТО о принятии такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году".

Детали: Таран отметил, что подчеркнул это во время встречи на этой неделе с послами и военными атташе государств-членов Альянса, аккредитованными в Украине.

Что предшествовало: 27 октября нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев после онлайн-беседы с заместителем генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украина имеет шансы получить План действий по членству в НАТО в ближайшие несколько лет, если осуществит необходимые для этого реформы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинобороныНАТО
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