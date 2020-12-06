Явка в Кривом Роге пока выше, чем по Украине 25 октября – "ОПОРА"
По данным гражданской сети "ОПОРА", явка избирателей по состоянию на 16 часов во втором туре голосования на выборах мэра Кривого Рога составляет 28%.
Источник: "ОПОРА"
Дословно: "По состоянию на 16:00 явка избирателей в Кривом Роге составляет 28% (погрешность - 1,25%).
Для сравнения, явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 17,54%.
А по всей Украине 25 октября на это время явка составляла 27%".
Что предшествовало: По данным наблюдателей "ОПОРЫ", в Кривом Роге повторное голосование на выборах городского головы по состоянию на 12:00 не сопровождалось системными нарушениями избирательного законодательства или конфликтами.
Во втором туре за право стать мэром Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (получил в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).
Специальные корреспонденты "Украинской правды" побывали в городе перед вторым туром. В понедельник, 7 декабря, читайте на УП материал о выборах в Кривом Роге.