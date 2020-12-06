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Явка в Кривом Роге пока выше, чем по Украине 25 октября – "ОПОРА"

Воскресенье, 6 декабря 2020, 17:30

По данным гражданской сети "ОПОРА", явка избирателей по состоянию на 16 часов во втором туре голосования на выборах мэра Кривого Рога составляет 28%.

Источник: "ОПОРА"

 

Дословно: "По состоянию на 16:00 явка избирателей в Кривом Роге составляет 28% (погрешность - 1,25%).

Для сравнения, явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 17,54%.

А по всей Украине 25 октября на это время явка составляла 27%".

Что предшествовало: По данным наблюдателей "ОПОРЫ", в Кривом Роге повторное голосование на выборах городского головы по состоянию на 12:00 не сопровождалось системными нарушениями избирательного законодательства или конфликтами. 

Во втором туре за право стать мэром Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (получил в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).

Специальные корреспонденты "Украинской правды" побывали в городе перед вторым туром. В понедельник, 7 декабря, читайте на УП материал о выборах в Кривом Роге.

Украинская правда
Темы: Кривой Рогвиборы


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