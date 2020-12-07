Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд обязал генпрокурора открыть дела по нардепам Дубинскому и Деркачу - ЦПК

Понедельник, 7 декабря 2020, 16:01

Печерский районный суд по жалобе Центра противодействия коррупции обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть уголовные производства относительно вероятного совершения государственной измены народными депутатами Александр Дубинский и Андреем Деркачем.

Источник: ЦПК

Детали: В октябре ЦПК обратился в Офис генерального прокурора с заявлениями о преступлении депутатов Деркача и Дубинского. Во время совместной пресс-конференции они безосновательно заявили о необходимости расследования якобы коррупции тогда еще кандидата, а ныне избранного президента США Джо Байдена.

Они также инициировали создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде. По мнению экспертов ЦПК, учитывая стратегические отношения Украины и Штатов, такие действия можно расценивать как государственную измену.

Более того, правительство США официально назвало депутата Деркача российским агентом, который уже 10 лет работает в Украине, а также занимался вмешательством в выборы президента Штатов.

Венедиктова отказалась открывать уголовные производства. В Офисе генерального прокурора объяснили это тем, что ЦПК "не предоставил фактических данных о совершении преступления".

В то же время по иску ЦПК суд сейчас обязал открыть уголовные дела в отношении Деркача и Дубинского.

В ЦПК обвиняют Венедиктову в ангажированности и необъективности.

Что было ранее: Нардепы Деркач и Дубинский во время совместной пресс-конференции заявили о необходимости расследования якобы международной коррупции, связанной с кандидатом в президенты США Джо Байденом и украинскими общественными организациями.

Читайте также: Атака на Байдена: как Зеленский создает новый кризис в отношениях с США

Кино для Трампа. Зачем Джулиани прилетал в Украину

Предыстория:



powered by lun.ua
Главное сегодня

Во время стрельбы на границе с Украиной ФСБ убила гражданского – СМИ

Зеленский хочет восстановить проект Порошенко для разговора с регионами

видеоПартия венгров показательно покинула заседание Закарпатского облсовета

фотоУбийство музыканта Деревянко: полицейские задержали третьего фигуранта

В РФ бывшего украинского футболиста приговорили к 12 годам колонии

Впервые после лета COVID сбавил темп: за неделю – на 7,6 тысячи случаев меньше

Все новости...
Последние новости
17:19
В Раду внесли законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО на год
17:14
Впервые за 2 месяца количество вакансий начало расти – исследование
17:00
Закарпатский облсовет возглавил действующий глава ОГА
16:17
В Госслужбе занятости сообщили размер пособия по безработице в Украине
16:17
В Беларуси гражданке Швейцарии дали 2,5 года колонии: сорвала балаклаву с омоновца
16:13
Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей
16:01
Суд обязал генпрокурора открыть дела по нардепам Дубинскому и Деркачу - ЦПК
15:59
В ЕС обнародовали детали, против кого и за что будут применять механизм санкций
15:42
Госгеокадастр ликвидирует областные управления в течение двух месяцев
15:31
видеоПредставитель омбудсмена Рады подрался в отеле на Донбассе
Все новости...