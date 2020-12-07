Суд обязал генпрокурора открыть дела по нардепам Дубинскому и Деркачу - ЦПК

Печерский районный суд по жалобе Центра противодействия коррупции обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть уголовные производства относительно вероятного совершения государственной измены народными депутатами Александр Дубинский и Андреем Деркачем.

Источник: ЦПК

Детали: В октябре ЦПК обратился в Офис генерального прокурора с заявлениями о преступлении депутатов Деркача и Дубинского. Во время совместной пресс-конференции они безосновательно заявили о необходимости расследования якобы коррупции тогда еще кандидата, а ныне избранного президента США Джо Байдена.

Они также инициировали создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде. По мнению экспертов ЦПК, учитывая стратегические отношения Украины и Штатов, такие действия можно расценивать как государственную измену.

Более того, правительство США официально назвало депутата Деркача российским агентом, который уже 10 лет работает в Украине, а также занимался вмешательством в выборы президента Штатов.

Венедиктова отказалась открывать уголовные производства. В Офисе генерального прокурора объяснили это тем, что ЦПК "не предоставил фактических данных о совершении преступления".

В то же время по иску ЦПК суд сейчас обязал открыть уголовные дела в отношении Деркача и Дубинского.

В ЦПК обвиняют Венедиктову в ангажированности и необъективности.

Что было ранее: Нардепы Деркач и Дубинский во время совместной пресс-конференции заявили о необходимости расследования якобы международной коррупции, связанной с кандидатом в президенты США Джо Байденом и украинскими общественными организациями.

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