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Под Офисом президента откроют бесплатный каток и "резиденцию Николая"

Вторник, 8 декабря 2020, 17:35
Под Офисом президента откроют бесплатный каток и резиденцию Николая

У Офиса президента на время новогодних праздников обустроят бесплатный каток, карусель, резиденцию Святого Николая и праздничные фотозоны.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу президента

Дословно: "На площади возле Офиса президента Украины на время новогодних праздников будет работать праздничная площадка для детей и взрослых "Николай принимает друзей". На его территории будет располагаться каток, карусель, резиденция Святого Николая и праздничные фотозоны".

Детали: Воспользоваться катком смогут бесплатно все желающие, коньки можно будет принести с собой или взять напрокат бесплатно на месте катания. Кроме того, дети смогут написать и отправить письмо Святому Николаю.

Планируется, что праздничная площадка и фотозоны будут действовать без выходных с 10:00 до 21:00.

В ОП уверяют, что локация будет работать с соблюдением всех необходимых в условиях карантина мер - обязательный масочный режим, оснащение дезинфекторами, количество посетителей площадке будет регулироваться при входе.

Также в Офисе президента говорят, что новогодние аттракционы и декорации будут установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств.

Торжественное открытие локации должно состояться в День Святого Николая 19 декабря.

Отмечается, что в случае введения мер локдауна решение о работе площадки будет принято с учетом карантинных ограничений.

Сейчас на месте праздничных локаций ведутся подготовительные работы. Проход по улице Банковой мимо здания ОП остается свободным.

Напомним: В 2019 году во дворе перед входом в Офис президента Украины тоже ставили новогодний каток.

Темы: празднованияОфис президента
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