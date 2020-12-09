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Степанов говорит о "стабилизации" и обещает тестировать больше людей

Среда, 9 декабря 2020, 08:58

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что статистика распространения COVID-19 улучшилась не из-за уменьшения количества тестов, и сообщил, чтобы будет расширен круг тех, кого нужно тестировать методом ПЦР и экспресс-тестами.

Источник: Степанов на брифинге

Прямая речь: "Ситуация по количеству заболевших полностью стабилизировалась на сегодняшний день. Если мы сравниваем недельную статистику, мы видим уменьшение количества заболевших, уменьшение количества госпитализированных...

Кто-то говорит, что количество заболевших упало, потому что мы якобы стали меньше тестировать. Это не так. На сегодняшний день мы тестируем методом ПЦР тех людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией.

Когда уменьшается количество обращений людей, имеющих признаки острого респираторного заболевания, коронавирусной болезни, то, конечно, уменьшается и количество тестирований.

Но я дал уже задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем и методом ПЦР, и экспресс-тестами на антиген, которые мы уже начали поставлять в сеть учреждений здравоохранения".

Детали: Глава Минздрава отметил также, что уменьшилось количество людей, которых госпитализируют с признаками COVID: если брать статистику недели к неделе, то этот показатель уменьшился на полторы тысячи, с 11 606 на неделе до 29 ноября до 10 100 на прошлой неделе.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияСтепановмедицина


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