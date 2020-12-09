Степанов говорит о "стабилизации" и обещает тестировать больше людей

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что статистика распространения COVID-19 улучшилась не из-за уменьшения количества тестов, и сообщил, чтобы будет расширен круг тех, кого нужно тестировать методом ПЦР и экспресс-тестами.

Источник: Степанов на брифинге

Прямая речь: "Ситуация по количеству заболевших полностью стабилизировалась на сегодняшний день. Если мы сравниваем недельную статистику, мы видим уменьшение количества заболевших, уменьшение количества госпитализированных...

Кто-то говорит, что количество заболевших упало, потому что мы якобы стали меньше тестировать. Это не так. На сегодняшний день мы тестируем методом ПЦР тех людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией.

Когда уменьшается количество обращений людей, имеющих признаки острого респираторного заболевания, коронавирусной болезни, то, конечно, уменьшается и количество тестирований.

Но я дал уже задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем и методом ПЦР, и экспресс-тестами на антиген, которые мы уже начали поставлять в сеть учреждений здравоохранения".

Детали: Глава Минздрава отметил также, что уменьшилось количество людей, которых госпитализируют с признаками COVID: если брать статистику недели к неделе, то этот показатель уменьшился на полторы тысячи, с 11 606 на неделе до 29 ноября до 10 100 на прошлой неделе.

Напомним: За сутки 8 декабря в Украине зафиксировали 12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 14 554 человека, в больницы попал 1281 больной, умерли 276 пациентов – это наибольшее количество за все время пандемии.

Это второй раз подряд на этой неделе выздоровели больше людей, чем получили подтверждение диагноза. Такая же ситуация трижды наблюдалась на прошлой неделе, после трех недель "карантина выходного дня".

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19