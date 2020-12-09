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В Полтаве тушат пожар в кинотеатре: найдено тело мужчины

Среда, 9 декабря 2020, 13:18

Во время тушения пожара в здании кинотеатра им. Котляревского в Полтаве пожарные нашли труп неизвестного мужчины.

Источник: "Полтавщина", ГСЧС

Детали: Тело, лежавшее на лестничном марше между 1 и 2 этажом, сильно обгорело, поэтому личность пока установить не удалось.

Местные журналисты отмечают, что информацию подтвердили в управлении ГСЧС и в полиции города.

Пожар возник ночью на летней площадке кафе на улице Соборности в Полтаве.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит кровля кафе на площади около 150 кв. м, также огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского.

Представитель арендатора здания сообщила правоохранителям, что помещение "Террасы" и "Версаля" закрылись в 12.00, посторонних людей в ​​них не было. Охранники на ночь не остаются, ведь все помещения подключены к сигнализации.

По состоянию на 11:00 пожар локализован, продолжается его ликвидация.

Темы: пожарПолтава


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