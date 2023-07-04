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Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 03:55
Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
Скрин с видео

В городе Химки Московской области горят складские помещения бывшей мебельной фабрики – площадь пожара достигла тысячи "квадратов".

Источник: Москва 24

Детали: По предварительной информации, вспыхнул цех бывшего мебельного комбината на улице Некрасова. Также огонь охватил склад с краской. О пострадавших информации нет.

Российское Министерство по чрезвычайным делам сообщило, что горит складское помещение на площади 400 кв. метров. Позже площадь пожара увеличилась до 1000 "квадратов".

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Дополнено в 03:55. По информации российского издания "РИА Новости", пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках локализован на площади 2,5 тыс. "квадратов".

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Темы: Росcияпожар
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