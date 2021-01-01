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В Украине уже выплатили 70 тысяч больничных по самоизоляции – министр

Пятница, 1 января 2021, 19:50
Радио Свобода

В Украине уже оплатили 70 тысяч больничных, оформленных из-за самоизоляции в связи с подозрением на COVID-19.

Источник: министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Там 70 тысяч выплаченных больничных. Они идут 50% от среднего дохода человека. И люди могут их оформлять на 14 дней как больничный, только у него другое название – "больничный по самоизоляции"".

"Обращаться надо к семейному врачу, говорить, что у меня больной в семье человек, мы в одном помещении живем. И будет оформляться больничный по самоизоляции".

Детали: По словам Лазебной, программа работает, и на сайте Фонда социального страхования "есть порядок, как это получить".

Соблюдать самоизоляции из-за пандемии COVID-19 нужно, в частности, в случае, если в семье кто-то болен коронавирусной инфекцией, в случае контакта с больным COVID-19, в случае подтвержденного инфицирования, а также при возвращении из-за границы или с оккупированных территорий (в этом случае можно сделать ПЦР-тест и прекратить самоизоляцию, если он отрицательный).

Темы: коронавируссоцвыплатыМинсоцполитики


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