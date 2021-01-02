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В Киеве за 1 января подтвердили менее 300 случаев COVID-19

Суббота, 2 января 2021, 11:46
В Киеве за 1 января подтвердили менее 300 случаев COVID-19

В Киеве за первый день нового года обнаружили 293 больных COVID-19, умерло 7 больных, выздоровели за сутки 142 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 71, в Днепровском – 54 и в Печерском районе – 36 случаев.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 34 пациента.

Среди новых заболевших – 160 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 116 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет, 5 девочек от 12 до 16 лет и 12 мальчиков от 8 дней до 17 лет.

Заболели, в частности, 12 медиков.

 

С начала эпидемии в Киеве уже 112 649 подтвержденных случаев коронавируса, 1942 летальных случая, преодолели болезнь 40 053 жителя столицы.

Что предшествовало: 1 января в Украине зафиксировано 5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом 51 больной умер и 2606 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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