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Туман в Киеве продержится до утра

Понедельник, 4 января 2021, 18:31
КГГА

Киевская городская госадминистрация сообщает жителям столици, что туман в Киеве продержится как минимум до утра 5 января.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно: "Сегодня до конца суток и утром 5 января в столице сохранится туман. Как сообщили в Укргидрометцентре, в столице сохранится туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)".

Этому предшествовало: Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что 4 января туман будет почти по всей Украине.

Темы: погодаКиев


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