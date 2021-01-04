Туман в Киеве продержится до утра
Понедельник, 4 января 2021, 18:31
Киевская городская госадминистрация сообщает жителям столици, что туман в Киеве продержится как минимум до утра 5 января.
Источник: КГГА в Telegram
Дословно: "Сегодня до конца суток и утром 5 января в столице сохранится туман. Как сообщили в Укргидрометцентре, в столице сохранится туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)".
Этому предшествовало: Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что 4 января туман будет почти по всей Украине.