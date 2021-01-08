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Зеленский: У Ирана нет шансов избежать наказания за сбитый украинский самолет

Пятница, 8 января 2021, 13:30

Президент Владимир Зеленский считает, что иранцам, которые сбили украинский самолет МАУ в начале 2020 года, не удастся избежать наказания.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Понятно, что все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности. В современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности у таких преступлений тоже нет".

Детали: По словам Зеленского, сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что двумя ракетами были "преступно отняты жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета".

"Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно. Это уже аксиоматические данные. Это то, что удалось очень быстро установить благодаря профессиональной работе наших специалистов по безопасности, экспертов и дипломатов. Это то, с чем абсолютно согласно мировое сообщество. Тем более что Иран уже признал свою вину", - отмечает он.

Президент выразил уверенность, что, кроме наказания виновных, семьи погибших получат компенсации.

"Сегодня же (в годовщину крушения самолета - УП) должны искренне почтить память 11 наших граждан, чьи жизни были отняты в тот трагический день. И должны искренне поддержать семьи, потерявшие в тот день своих родных", - добавил он.

Предыстория: 29 декабря Зеленский присвоил звание Герой Украины всем членам экипажа самолета МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев, который был сбит иранскими военными 8 января 2020 года.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. 138 из них были или гражданами Канады, или имели связи с Канадой.

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в ИранеавиаЗеленский


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