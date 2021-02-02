Пандемия: больше всего больных за сутки насчитали в США, Испании и Бразилии

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у более чем 392 тысяч человек, больше всего в США, Испании и Бразилии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В США диагностировали более 125 тысяч новых случаев. В Испании и Бразилии подтвердили почти одинаковое количество больных – более 25 тысяч.

Великобритания зафиксировала около 18,6 тысяч заражений, Россия – 17,6 тысяч, Индонезия – почти 11 тысяч.

За этот же период от коронавируса умерли 9210 человек, в общем – 2 миллиона 247 тысяч.

Выздоровели от болезни 75,7 млн человек. Сейчас лечатся почти 26 млн человек.

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Напомним: