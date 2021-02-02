Пандемия: больше всего больных за сутки насчитали в США, Испании и Бразилии
Вторник, 2 февраля 2021, 04:37
За минувшие сутки коронавирус обнаружили у более чем 392 тысяч человек, больше всего в США, Испании и Бразилии.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В США диагностировали более 125 тысяч новых случаев. В Испании и Бразилии подтвердили почти одинаковое количество больных – более 25 тысяч.
Великобритания зафиксировала около 18,6 тысяч заражений, Россия – 17,6 тысяч, Индонезия – почти 11 тысяч.
За этот же период от коронавируса умерли 9210 человек, в общем – 2 миллиона 247 тысяч.
Выздоровели от болезни 75,7 млн человек. Сейчас лечатся почти 26 млн человек.
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Напомним:
- В воскресенье 31 января в Украине зафиксировали 2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали за эти сутки 1 103 человека, летальных случаев – 61, выздоровел 5 131 человек.
Украинская правда