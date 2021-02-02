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Пандемия: больше всего больных за сутки насчитали в США, Испании и Бразилии

Вторник, 2 февраля 2021, 04:37
Пандемия: больше всего больных за сутки насчитали в США, Испании и Бразилии

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у более чем 392 тысяч человек, больше всего в США, Испании и Бразилии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В США диагностировали более 125 тысяч новых случаев. В Испании и Бразилии подтвердили почти одинаковое количество больных – более 25 тысяч.

Великобритания зафиксировала около 18,6 тысяч заражений, Россия – 17,6 тысяч, Индонезия – почти 11 тысяч.

За этот же период от коронавируса умерли 9210 человек, в общем – 2 миллиона 247 тысяч.

 

Выздоровели от болезни 75,7 млн человек. Сейчас лечатся почти 26 млн человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • В воскресенье 31 января в Украине зафиксировали 2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали за эти сутки 1 103 человека, летальных случаев – 61, выздоровел 5 131 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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