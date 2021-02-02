США готовы предоставить Украине летальное оружие – МИД
Вторник, 2 февраля 2021, 12:02
Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в телефонном разговоре министру иностранных дел Дмитрию Кулебы о возможности предоставления Украине летального оружия.
Источник: Пресс-служба Министерства иностранных дел
Детали: Блинкен заверил в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украине, включая предоставление летальной оружия.
Госсекретарь подчеркнул, что санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.
Стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере политики безопасности, военной, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также противодействие пандемии COVID-19.
Предыстория:
- Кулеба поговорил с новым госсекретарем США
- 31 января Блинкен осудил российские власти за жестокие действия против участников акций протеста, которые в воскресенье вышли на улицы многих городов.
- Ранее Блинкен отмечал, что администрация будущего президента Джо Байдена готова обеспечить предоставление Украине летальной оружия.
Украинская правда