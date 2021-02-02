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США готовы предоставить Украине летальное оружие – МИД

Вторник, 2 февраля 2021, 12:02
США готовы предоставить Украине летальное оружие – МИД

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в телефонном разговоре министру иностранных дел Дмитрию Кулебы о возможности предоставления Украине летального оружия.

Источник: Пресс-служба Министерства иностранных дел

Детали: Блинкен заверил в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украине, включая предоставление летальной оружия.

Госсекретарь подчеркнул, что санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.

Стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере политики безопасности, военной, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также противодействие пандемии COVID-19.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: СШАоружиеКулеба Дмитрий
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