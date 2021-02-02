Рада ужесточила наказание за препятствование журналистам

Верховная Рада приняла во втором чтении закон об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов.

Источник: сайт ВР

Детали: За закон проголосовал 341 народный депутат.

Он вносит соответствующие изменения в Уголовный кодекс.

Закон, в частности, усиливает защиту журналистов, их близких родственников и членов их семей от применения угроз, насилия или препятствования их профессиональной деятельности.

Так, незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, отказ в доступе к информации, запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности теперь карается штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (ранее штраф составлял до 50 минимумов). Другие наказания за это правонарушение остаются старые - это арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его профессиональной деятельностью теперь карается штрафом от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (ранее - до 200 минимумов). Другие наказания за это правонарушение остаются старые - это арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Те же действия в отношении журналиста, если они были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, теперь наказываются штрафом от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (ранее - от 200 до 500 минимумов). Другие наказания за это правонарушение остаются старые - это ограничение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.