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Украинского дипломата, подозреваемого в изнасиловании, уволили и объявили в розыск – СМИ

Вторник, 2 февраля 2021, 17:34

Консул Украины в Бельцах, которого в прошлом году заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней, был уволен с дипломатической службы и сейчас МИД Украины не располагает информацией о его местонахождении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно независимому местному изданию "СП".

По данным Бельцкого инспектората полиции, сотрудник украинского консульства был объявлен в международный розыск, так как вскоре после происшествия покинул страну. Эту информацию изданию подтвердили и в прокуратуре.

В МИД Украины в комментарии изданию рассказали, что в феврале-марте 2020 года Дисциплинарная комиссия по рассмотрению дисциплинарных дел МИД вела дисциплинарное расследование в отношении этого сотрудника. Как сообщали в прошлом году СМИ, обвинения касались консула Александра Сторожука.

"МИД Украины не располагает информацией о нынешнем местонахождении упомянутого лица", - заявили в украинском министерстве иностранных дел.

По данным источников "Европейской правды", Александра Сторожука уволили как с должности, так и с дипслужбы в целом.

"СП" отмечает, что другому фигуранту дела, жителю Бельц, 17 декабря был вынесен приговор. Мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней двумя или более лицами и приговорили к пяти годам заключения в колонии закрытого типа.

Свою вину мужчина признал, но опротестовал приговор первой инстанции в Апелляционной палате Бельц. До вступления приговора в законную силу действует мера пресечения - подписка о невыезде.

В тексте судебного решения указывается, что подсудимый 4 февраля пришел на съемную квартиру своего знакомого в Бельцах - дипломата. Около восьми часов вечера туда пришла девушка, которую квартиросъемщик нанял для уборки жилья. Обвиняемый при поддержке товарища предложил девушке вступить с ним в близость. Получив отказ, мужчина закрыл дверь в спальню, выключил свет и начал приставать к ней, трогая за грудь и ягодицы.

В ответ на протесты несовершеннолетней второй мужчина схватил ее и заломил руки за спиной, а подсудимый в это время снял с нее одежду и белье. Далее он изнасиловал ее. Его приятель тем временем держал девушку и мастурбировал.

Судебная экспертиза показала, что 5 февраля в организме обвиняемого нашли следы марихуаны.

На процессе подсудимый пояснил, что приятель пригласил его на расслабляющий массаж. Тот якобы говорил, что девушке 18 лет.

Информация об изнасиловании несовершеннолетней девушки в Бельцах появилась в СМИ в феврале 2020 года. Тогда речь шла о том, что девушке 17 лет. Источники в следствии сообщили журналистам, что есть двое подозреваемых (37 и 38 лет), и среди них - один из консулов ​​Украины в Бельцах. Его не задержали, так как у него был дипломатический иммунитет.

Темы: МИД


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