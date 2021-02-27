В Одессе акция в поддержку Стерненко проходит возле СИЗО
Суббота, 27 февраля 2021, 13:41
В Одессе несколько десятков человек собрались в субботу под следственным изолятором, где содержится активист Сергей Стерненко.
Источник: Радио Свобода
Детали: Организаторами акции выступили молодежные организации партий "Европейская солидарность" и "Демократична сокира", но выступали и активисты из других организаций.
Собравшиеся требуют политической ответственности для генерального прокурора, министра внутренних дел и президента.
Аналогичные акции проходят и в других городах Украины.
В частности, в Киеве к стенам Офиса президента Украины пришли несколько тысяч человек.
Предыстория:
- 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Якобы Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
- Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
- В 9 городах организовали акции в поддержку Стерненко, который называет себя невиновным.
- В Киеве 23 февраля митинговали у Офиса президента, там были столкновения, задержали 24 человека, но потом отпустили.
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