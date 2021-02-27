В Одессе акция в поддержку Стерненко проходит возле СИЗО

В Одессе несколько десятков человек собрались в субботу под следственным изолятором, где содержится активист Сергей Стерненко.

Источник: Радио Свобода

Детали: Организаторами акции выступили молодежные организации партий "Европейская солидарность" и "Демократична сокира", но выступали и активисты из других организаций.

Собравшиеся требуют политической ответственности для генерального прокурора, министра внутренних дел и президента.

Аналогичные акции проходят и в других городах Украины.

В частности, в Киеве к стенам Офиса президента Украины пришли несколько тысяч человек.

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