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Стало известно имя погибшего во вторник на Донбассе военного

Среда, 3 февраля 2021, 12:15
Стало известно имя погибшего во вторник на Донбассе военного
Дмитрий Власенко

2 февраля возле Шумов (Донецкая область) снайпер боевиков смертельно ранил старшего матроса Дмитрия Власенко.

Источник: 503 Отдельный батальон морской пехоты в Facebook 

Детали: Собратья и медики оказали воину необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть - ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Дословно: "Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в нашем батальоне более трех лет и навсегда запечатлелся в сердцах собратьев как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, всегда готовый подставить плечо. У 38-летнего героя дома, на Николаевщине, остались родители!"

Предыстория: Накануне стало известно, что снайпер боевиков смертельно ранил военного Объединенных сил на Донбассе. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс
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