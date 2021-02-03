Стало известно имя погибшего во вторник на Донбассе военного

2 февраля возле Шумов (Донецкая область) снайпер боевиков смертельно ранил старшего матроса Дмитрия Власенко.

Источник: 503 Отдельный батальон морской пехоты в Facebook

Детали: Собратья и медики оказали воину необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть - ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Дословно: "Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в нашем батальоне более трех лет и навсегда запечатлелся в сердцах собратьев как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, всегда готовый подставить плечо. У 38-летнего героя дома, на Николаевщине, остались родители!"

Предыстория: Накануне стало известно, что снайпер боевиков смертельно ранил военного Объединенных сил на Донбассе. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.