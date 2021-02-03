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Германия не исключает новые санкции против России из-за Навального

Среда, 3 февраля 2021, 15:12

Правительство Германии заявило в среду, что не исключает дальнейшие санкции против России после того, как московский суд приговорил к реальному сроку критика Кремля Алексея Навального.

Об этом заявил пресс-секретарь канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт на очередной пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, Берлин обсудит дальнейшие шаги со своими европейскими партнерами.

США, Великобритания, Германия и ЕС ранее призвали Москву немедленно освободить Навального.

Напомним, 3 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

При этом от срока отняли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.

Страны ЕС отложили совместное заявление по Навальному, потому что не согласовали формулировку.  

Темы: НавальныйсанкцииРосcияГермания


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