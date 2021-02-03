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Німеччина не виключає нові санкції проти Росії через Навального

Середа, 3 лютого 2021, 14:12

Уряд Німеччини заявив у середу, що не виключає подальші санкції проти Росії після того, як московський суд ув'язнив критика Кремля Олексія Навального.

Про це заявив речник канцлерки Ангели Меркель Штеффен Зайберт на черговій пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, Берлін обговорить подальші кроки зі своїми європейськими партнерами.

США, Британія, Німеччина та ЄС раніше закликали Москву негайно звільнити Навального.

Нагадаємо, 3 лютого Симоновський суд Москви скасував умовне покарання Олексію Навальному у "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.

При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки і 8 місяців.

Країни ЄС відклали спільну заяву по Навальному, бо не узгодили формулювання.

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Теми: НавальнийсанкціїРосіяНімеччина
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