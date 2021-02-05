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За сутки в Киеве обнаружили 321 больного коронавирусом

Пятница, 5 февраля 2021, 12:20

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 321 больного коронавирусом, умерли 10 пациентов, выздоровел 1841 человек

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки - 321 больной коронавирусом. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в столице 2414 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 129 827".

Детали: Среди заболевших за прошедшие сутки: 180 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 6 девочек от одного до до 17 лет. А также 134 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет и один мальчик 11 лет.

Заболели, в частности, 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 80, Деснянском - 75, Дарницком районе - 56 случаев.

 

Выздоровел за сутки в Киеве 1841 человек. Всего коронавирус преодолели 77 813 тысяч жителей столицы.

По словам Кличко, в стационарах медучреждений столицы сейчас лечатся 1023 больных коронавирусом. Из них три ребенка.

711 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 845 человек. Под аппаратами ИВЛ - 25 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 26 процентов.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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