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За добу в Києві виявили 321 хворого на коронавірус

П'ятниця, 5 лютого 2021, 11:20
За добу в Києві виявили 321 хворого на коронавірус

У Києві за минулу добу виявили 321 хворого на коронавірус, померли 10 пацієнтів, одужала 1841 людина

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу

Пряма мова: "У Києві за минулу добу - 321 хворий на коронавірус. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в столиці 2414 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 129 827". 

Деталі: Серед тих, хто захворів минулої доби: 180 жінок віком від 18 до 85 років і 6 дівчаток від одного до до 17 років. А також 134 чоловіка віком від 18 до 87 років і один хлопчик 11 років.

Занедужали, зокрема, 15 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 80, Деснянському – 75, Дарницькому районі – 56 випадків.

 

Одужали за добу в Києві 1841 людина. Усього коронавірус подолали 77 813 тисяч мешканців столиці.

За словами Кличка, у стаціонарах медзакладів столиці зараз лікуються 1023 хворих на коронавірус. Із них три дитини.

711 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 845 людей. Під апаратами ШВЛ – 25 хворих. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах – майже 26 відсотків. 

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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