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Первое прямое авиасообщение между Киевом и Скопье, запущенное в декабре, закрывают

Пятница, 5 февраля 2021, 14:38
Фото с Twitter ЕП

Авиакомпания Windrose, которая с декабря запустила первое прямое авиасообщение между Киевом и столицей Северной Македонии, прекратит выполнять рейсы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Lowcost.ua.

Компания планирует осуществить последний рейс по данному направлению в воскресенье.

Рейсы Киев-Скопье-Киев выполнялись каждое воскресенье и четверг самолетами Embraer-145 и ATR72-600.

Авиакомпания Windrose была первой, кто выполнял прямые регулярные рейсы между Киевом и Северной Македонией.

Рейс был анонсирован в октябре и впервые исполнен 6 декабря.

Напомним, 22 декабря прошлого года вступило в силу соглашение между Украиной и Северной Македонии о безвизовом режиме.

Соглашением предусмотрены безвизовые путешествия с биометрическими загранпаспортами для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180 дней), отмена долгосрочных виз для пребывания свыше 90 дней с целью трудоустройства, обучения, воссоединения семьи и / или иммиграции, а также бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз.

Темы: авиаМакедония


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