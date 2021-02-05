В Москве арестовали почти тысячу участников митингов за Навального

С 23 января по 2 февраля в суды Москвы поступило 4 908 административных дел, связанных с акциями протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Источник: "Медуза" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда

Детали: Сообщается, что 54 дела были заведены по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", остальные по статье "Нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия".

Суды Москвы уже успели рассмотреть 2 204 административных дела. За участие в акциях протеста оштрафованы 1 232 человека. Еще 972 человека отправлены под административный арест.

Предыстория: 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве и других городах России прошли акции за освобождение Алексея Навального.

Оппозиционер был задержан 17 января после возвращения из Германии. Его обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии.