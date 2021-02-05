Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве арестовали почти тысячу участников митингов за Навального

Пятница, 5 февраля 2021, 17:21
В Москве арестовали почти тысячу участников митингов за Навального

С 23 января по 2 февраля в суды Москвы поступило 4 908 административных дел, связанных с акциями протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Источник: "Медуза" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда

Детали: Сообщается, что 54 дела были заведены по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", остальные по статье "Нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия".

Суды Москвы уже успели рассмотреть 2 204 административных дела. За участие в акциях протеста оштрафованы 1 232 человека. Еще 972 человека отправлены под административный арест.

Предыстория: 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве и других городах России прошли акции за освобождение Алексея Навального.

Оппозиционер был задержан 17 января после возвращения из Германии. Его обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcияарестмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: