У Москві арештували майже тисячу учасників мітингів за Навального

З 23 січня по 2 лютого в суди Москви надійшло 4 908 адміністративні справи, пов'язані з акціями протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: "Медуза" з посиланням на пресслужбу Мосміськсуду

Деталі: Повідомляється, що 54 справи були заведені за статтею "Непокора законному розпорядженню співробітника поліції", інші за статтею "Порушення порядку організації або проведення публічного заходу".

Суди Москви вже встигли розглянути 2 204 адміністративні справи. За участь в акціях протесту оштрафовані 1 232 людини. Ще 972 людини відправлені під адміністративний арешт.

Передісторія: 23 і 31 січня, а також 2 лютого в Москві та інших містах Росії пройшли акції за звільнення Олексія Навального.

Опозиціонер був затриманий 17 січня після повернення з Німеччини. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше". 2 лютого Навальному замінили умовний термін на реальний по цій справі. Суд призначив йому 2 роки і 8 місяців колонії.