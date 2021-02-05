Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Москві арештували майже тисячу учасників мітингів за Навального

П'ятниця, 5 лютого 2021, 18:21

З 23 січня по 2 лютого в суди Москви надійшло 4 908 адміністративні справи, пов'язані з акціями протесту на підтримку  опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: "Медуза" з посиланням на пресслужбу Мосміськсуду

Деталі: Повідомляється, що 54 справи були заведені за статтею "Непокора законному розпорядженню співробітника поліції", інші за статтею "Порушення порядку організації або проведення публічного заходу".

Суди Москви вже встигли розглянути 2 204 адміністративні справи. За участь в акціях протесту оштрафовані 1 232 людини. Ще 972 людини відправлені під адміністративний арешт.

Передісторія: 23 і 31 січня, а також 2 лютого в Москві та інших містах Росії пройшли акції за звільнення Олексія Навального.

Опозиціонер був затриманий 17 січня після повернення з Німеччини. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше". 2 лютого Навальному замінили умовний термін на реальний по цій справі. Суд призначив йому 2 роки і 8 місяців колонії.

Теми: НавальнийРосіяарештмітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen

відеоЗеленський записав звернення російською та прокоментував закриття каналів Медведчука

Данілов каже, що санкції проти холдингу Медведчука готували 8 місяців

фотоВенедіктова представила нового прокурора Одещини

У Раді запропонували закрити вхід журналістам Медведчука, ОПЗЖ "пішла в бій"

Рада підтримала перехід на електронні трудові книжки

Усі новини...
Навальний
Боррель засудив РФ за висилку дипломатів ЄС під час його візиту в Москву
Під час зустрічі Лаврова і Борреля РФ вирішила вислати трьох європейських дипломатів
Раптово помер заступник головлікаря російської лікарні, де лежав Навальний
Останні новини
19:10
Світові ціни на продовольство зросли найбільше з 2014 року
19:09
Справа "Мотор Січі": У Мін'юсті розповіли про підготовку до арбітражу
19:07
УЗ: дитячі і студентські квитки на "Інтерсіті+" відтепер можна купити через чат-бот
18:59
відеоЗеленський: Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen
18:45
Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку
18:27
відеоЗеленський перефразував Булгакова: "Не читайте перед обедом продажные СМИ"
18:21
У Москві арештували майже тисячу учасників мітингів за Навального
18:21
відеоЗеленський записав звернення російською та прокоментував закриття каналів Медведчука
18:13
Степанов запевнив, що умови нового карантину будуть м’якшими
18:06
Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!