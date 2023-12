Байден позвонил безработной, которая написала ему письмо

Президент США Джо Байден позвонил безработной американке, которая написала ему письмо о сложностях в поиске работы.

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "В прошлом году Мишель из-за пандемии потеряла работу. Недавно я позвонил ей, выслушал и рассказал о Американском плане спасения, который поможет подобным семьям".

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf