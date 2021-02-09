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Масштабное ДТП произошло на Прикарпатье: двое погибших и 13 травмированных

Вторник, 9 февраля 2021, 12:15
Масштабное ДТП произошло на Прикарпатье: двое погибших и 13 травмированных

В ночь на 9 февраля на дороге Стрый-Черновцы-Мамалыга в селе Павловка (Ивано-Франковская область) столкнулись автобус и мусоровоз, в результате аварии два человека погибли, еще 13 - травмированы.

Источник: сайты Национальной полиции и Ивано-Франковской облгосадминистрации

Детали: По данным Нацполиции, 20-летний водитель мусоровоза "Мерседес Бенц Атео", выезжая с второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес Спринтер". Им управлял 46-летний житель Калуша. Автобус перевозил работников одного из предприятий.

В автобусе было 14 пассажиров и водитель. В результате ДТП погибли 2 человека - пассажиры микроавтобуса - 53-летняя и 54-летний жители Рогатинщини. Еще 13 были доставлены в медицинские учреждения.

После обследования девять человек госпитализированы в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

В ОГА отмечают, что по состоянию на 8:00 двое граждан - в тяжелом состоянии (ночью прооперированы с травмами грудной клетки, брюшно полости и нижних конечностей), у семи - состояние средней тяжести.

Полиция начала уголовное производство (ч. 3 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

 

Правоохранители проверили водителей на состояние опьянения. Выяснилось, что оба водителя были трезвые. Задержали водителя грузовика. Вскоре следователи сообщат о подозрении жителю Павловки, а суд изберет меру пресечения.

Дословно Нацполиция: "20-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц Атео", выезжая с второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес Спринтер". Последним управлял 46-летний житель Калуша".

Украинская правда

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Темы: аварияИвано-Франковская областьполиция
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