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Россияне напланировали более 60 мероприятий, чтобы в аннексированом Крыму было больше воды

Вторник, 9 февраля 2021, 11:54
Россияне напланировали более 60 мероприятий, чтобы в аннексированом Крыму было больше воды

Россияне собрались провести более 60 мероприятий, направленных на обеспечение пресной водой аннексированого Крыма, где наблюдается вододефицит.

Источник: Крым. Реалии, которые цитируют вице-премьера России Марата Хуснуллина

Прямая речь Хуснуллина: " Вторым важнейшим направлением работы по Крыму является обеспечение качественным водоснабжением – то, что мы утвердили в отдельную программу.

Всего по этой программе у нас запланировано порядка 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, очистку ее, доставку до всех населенных пунктов с учетом перспективы развития Крыма".

Детали: О каких именно мерах идет речь, он не конкретизировал.

Предыстория:

В мае 2014 после аннексии Крыма Северо-Крымский канал прекратил подачу воды в Крым.

В октябре 2020 правительство России утвердило план по обеспечению водоснабжения оккупированного Крыма.

Темы: КрымРосcияаннексия
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