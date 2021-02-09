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В Германии предъявили обвинения 100-летнему бывшему охраннику концлагеря

Вторник, 9 февраля 2021, 14:15

В Германии 100-летнему мужчине, который был охранником нацистского концлагеря Заксенхаузен к северу от Берлина, было предъявлено обвинение в причастности к убийству по 3518 эпизодами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Прокуроры города Нойруппин, расположенного на северо-востоке земли Бранденбург, недалеко от Берлина, где проживает 100-летний немец, обвиняют его в "материальном и умышленном" содействии убийствам в концлагере Заксенхаузен, где, как говорят, он был охранником между 1942 и 1945 годами.

Заксенхаузен, который был построен за пределами Берлина в 1936 году, действовал как трудовой лагерь и был известен медицинскими экспериментами, которые проводились там, а также считался тестовым полигоном для использования газовых камер, в которых позже были уничтожены миллионы людей в Освенциме.

В лагере содержались преимущественно политические заключенные, а также евреи, цыгане и геи. Существует мнение, что в лагере было заключено около 200 000 человек.

Прокуроры Бранденбурга заявляют, что мужчина, несмотря на свой возраст, может предстать перед судом.

На прошлой неделе прокуроры обвинили 95-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штутгоф в причастности к убийству по 10 000 случаев.

В прошлом году 93-летний немец был осужден за причастность к убийствам в концлагере Штутгоф по 5320 эпизодам.

Темы: Германияистория
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