Списки на вакцинацию от коронавируса еще до конца не готовы – ЦОЗ

Несмотря на уверенность власти в начале вакцинации от коронавируса в Украине в "районе 15 февраля или позже", списки людей на прививку еще полностью не готовы.

Источник: и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин на Всеукраинском форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы"

Дословно: "Сейчас продолжается верификация списков, потому что это довольно длительный процесс. Надеемся, что на следующей неделе этот процесс будет завершен окончательно по всем областям Украины.

Сейчас этот процесс преимущественно фокусируется на количестве вакцин, которые придут в пределах первой волны COVAX, это 117 000 доз - то есть это 58 000 людей, которые будут вакцинированы в первую очередь.

Финализированные (списки - УП) еще не верифицированы на уровне областей ".

Детали: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук рассказал, что в Черновицкой области готов список на вакцинацию на около 5000 человек.

Напомним: