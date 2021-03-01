В Запорожье напали на депутата облсовета - он в больнице
Понедельник, 1 марта 2021, 12:20
В Запорожье неизвестные избили депутата областного совета Дмитрия Майстро.
Источник: Нацполиция Запорожской области, Укринформ
Детали: Неизвестные избили депутата на улице Школьной. Инцидент произошел возле его офиса.
Сообщение о том, что произошло, поступило в полицию около 9.20 1 марта.
В полиции отмечают, что, по предварительным данным, нападавших было четверо. Сейчас полиция устанавливает их личности и местонахождения.
Майстро находится в 5-й городской больнице.