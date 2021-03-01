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В Запорожье напали на депутата облсовета - он в больнице

Понедельник, 1 марта 2021, 11:20
В Запорожье напали на депутата облсовета - он в больнице

В Запорожье неизвестные избили депутата областного совета Дмитрия Майстро.

Источник: Нацполиция Запорожской области, Укринформ

Детали: Неизвестные избили депутата на улице Школьной. Инцидент произошел возле его офиса.

Сообщение о том, что произошло, поступило в полицию около 9.20 1 марта.

В полиции отмечают, что, по предварительным данным, нападавших было четверо. Сейчас полиция устанавливает их личности и местонахождения.

Майстро находится в 5-й городской больнице.

Темы: Запорожская областьполиция
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