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Ексглава управления ГПУ Горбатюк попытается возглавить САП

Понедельник, 1 марта 2021, 19:20

Конкурсная комиссия допустила бывшего руководителя управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка к участию в конкурсе по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: украинское отделение международной организации Transparency International в Twitter

Детали: По данным TI, кроме него, на конкурс пустили теперешнего и. о. руководителя САП Максима Грищука и "слугу народа", главу комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина.

Также среди допущенных есть и прокуроры САП Сергей Козачина, Игорь Семак, Андрей Перов, а также руководитель юридического управления НАБУ Игорь Ярчак.

Предыстория:

  • Антикоррупционную прокуратуру создали в 2015 году. Тогда же по результатам конкурса назначили первого руководителя САП Назара Холодницкого.
  • В 2020-ом Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. В частности, Венедиктова вспомнила провальное дело в отношении нынешнего нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьмина, что касается самовольного захвата земельного участка в Пуще Водице еще в 2009 году, производства о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа, дело в отношении народного депутата Ярослава Дубневича, которого с октября 2019 года подозревают в завладении 93 миллионами гривен "Укрзализныци" и другие дела относительно топ-чиновников.
  • В августе руководитель САП Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. С тех пор исполнять обязанности руководителя САП стал Максим Грищук.
  • Нового главу прокуратуры изберут на конкурсе.
  • Горбатюк известен тем, что обвинял генпрокурора Юрия Луценко в плохом расследовании дел Майдана.

Темы: Антикоррупционная прокуратураГенпрокуратура


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