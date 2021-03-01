Ексглава управления ГПУ Горбатюк попытается возглавить САП

Конкурсная комиссия допустила бывшего руководителя управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка к участию в конкурсе по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: украинское отделение международной организации Transparency International в Twitter

Детали: По данным TI, кроме него, на конкурс пустили теперешнего и. о. руководителя САП Максима Грищука и "слугу народа", главу комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина.

Также среди допущенных есть и прокуроры САП Сергей Козачина, Игорь Семак, Андрей Перов, а также руководитель юридического управления НАБУ Игорь Ярчак.

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