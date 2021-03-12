Татаров снова пытается отменить себе подозрение - ЦПК

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров во второй раз обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайства об отмене подозрения.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: По данным ЦПК, новое ходатайство Татарова попало к судье Наталье Аббасовой. Именно эта судья накануне нового года отправила под стражу экс-депутата Максима Микитася по подозрению в похищении человека.

По мнению антикоррупционных активистов, если судья Аббасова не объявит самоотвод от дела, "ведь есть многочисленные сомнения в беспристрастности, то можно смело предполагать, что это умышленная акция Татарова, чтобы избавиться подозрения через "свою" судью и закрыть дело".

Что предшествовало: 2 марта истек последний день дела Татарова: суд отказался продлевать сроки расследования.

24 февраля Национальное антикоррупционное бюро заявляло, что адвокаты заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова пытаются любым способом отменить подозрение своему подзащитному и распространяют ложную информацию о бюро.

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