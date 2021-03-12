Татаров снова пытается отменить себе подозрение - ЦПК
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров во второй раз обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайства об отмене подозрения.
Источник: Центр противодействия коррупции
Детали: По данным ЦПК, новое ходатайство Татарова попало к судье Наталье Аббасовой. Именно эта судья накануне нового года отправила под стражу экс-депутата Максима Микитася по подозрению в похищении человека.
По мнению антикоррупционных активистов, если судья Аббасова не объявит самоотвод от дела, "ведь есть многочисленные сомнения в беспристрастности, то можно смело предполагать, что это умышленная акция Татарова, чтобы избавиться подозрения через "свою" судью и закрыть дело".
Что предшествовало: 2 марта истек последний день дела Татарова: суд отказался продлевать сроки расследования.
24 февраля Национальное антикоррупционное бюро заявляло, что адвокаты заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова пытаются любым способом отменить подозрение своему подзащитному и распространяют ложную информацию о бюро.
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Предыстория:
- 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении Татарова.
- 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрениезаместителю председателя ОП. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки эксперту. Речь идет о деле застройщика Максима Микитася, у которого Татаров работал юристом.
- 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, с НАБУ в СБУ.
- НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.