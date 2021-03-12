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Татаров снова пытается отменить себе подозрение - ЦПК

Пятница, 12 марта 2021, 13:18
Татаров снова пытается отменить себе подозрение - ЦПК

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров во второй раз обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайства об отмене подозрения.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: По данным ЦПК, новое ходатайство Татарова попало к судье Наталье Аббасовой. Именно эта судья накануне нового года отправила под стражу экс-депутата Максима Микитася по подозрению в похищении человека.

По мнению антикоррупционных активистов, если судья Аббасова не объявит самоотвод от дела, "ведь есть многочисленные сомнения в беспристрастности, то можно смело предполагать, что это умышленная акция Татарова, чтобы избавиться подозрения через "свою" судью и закрыть дело".

Что предшествовало: 2 марта истек последний день дела Татарова: суд отказался продлевать сроки расследования.

24 февраля Национальное антикоррупционное бюро заявляло, что адвокаты заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова пытаются любым способом отменить подозрение своему подзащитному и распространяют ложную информацию о бюро.

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Предыстория:

  • 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении Татарова.
  • 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрениезаместителю председателя ОП. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки эксперту. Речь идет о деле застройщика Максима Микитася, у которого Татаров работал юристом.
  • 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, с НАБУ в СБУ.
  • НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.

Украинская правда
Темы: ТатаровсудкоррупцияОфис президентаНАБУ
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