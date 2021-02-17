Зеленский предлагает забрать у ОАСК обжалование документов Кабмина и НБУ

Президентский законопроект №5067 предлагает сократить полномочия Окружного административного суда Киева, исключив из его подсудности дела по обжалованию нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины.

Источник: текст законопроекта №5067 на сайте парламента

Детали: Согласно пояснительной записке, проект закона предлагает определить, что вышеупомянутые дела будут подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции.

Предполагается, что рассмотрение административных дел относительно законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабмина будет осуществлятся Верховным Судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из 5 судей.

А административные дела о законности и соответствии правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, НБУ, других субъектов властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, – Верховным Судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из 3 судей.

Судом апелляционной инстанции в указанных выше делах будет Большая Палата Верховного Суда.

Также законопроект уточняет значение термина "нормативно-правовой акт" для целей Кодекса административного судопроизводства Украины.

Отмечается, что проект закона призван ввести "надлежащий высокий уровень судейского рассмотрения" дел об обжаловании актов вышеупомянутых органов власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде поддержать законопроекты относительно функционирования судебной системы, в частности о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева.

Председатель ОАСК Павел Вовк заявил, что инициированные президентом законопроекты о сокращении полномочий ОАСК появились "под определенным давлением".

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