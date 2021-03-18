Сбитый Ираном самолет: Украина не верит в "ошибку" и потребует расследовать дальше

Украина будет требовать рассмотрения на Совете Международной организации гражданской авиации обнародованного Ираном отчета о крушении самолета МАУ, возобновления и продолжения иранской стороной технического расследования этой трагедии.

Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии "Укринформу"

Детали: Енин отметил, что предоставленный Ираном отчет не удовлетворяет Украину, а по результатам его обработки осталось очень много вопросов, в том числе касательно доброй воли Ирана проводить действительно качественные непредвзятые расследования.

Поэтому Украина будет координировать усилия как с международными партнерами, так и использовать возможности различных международных площадок, чтобы добиться справедливости.

Он отметил, что и объективное расследование уголовного характера, и беспристрастное техническое расследование были неотъемлемой частью пакета действий, о которых ведется переговорный процесс.

По словам Енина, самое главное, что должен содержать отчет, которого ждала Украина, – это четкое описание всей цепи действий и событий, которые предшествовали авиакатастрофе.

Прямая речь: "Мы этого не видим, зато сталкиваемся с простым предположением о якобы человеческой ошибке. Никакого подтверждения того, на каком основании сделан такой вывод, мы не получили.

Достаточно безосновательными для нас выглядят ссылки иранской стороны на то, что ключевое доказательство, которое должно было подтвердить или опровергнуть сегодняшнюю версию иранской стороны, не сохранено. В частности, речь идет о записи в кабине оператора системы противовоздушной обороны. По заявлению иранской стороны, этот технический носитель, к сожалению, не сохранился ...

Этот вопрос может быть рассмотрен на Совете ICAO. Во-вторых, мы, безусловно, будем требовать возобновления и продолжения соответствующего технического расследования до того момента, пока мы не увидим соблюдение иранской стороной всех требований, которые предусматривает приложение 13 Чикагской конвенция (Расследование авиационных происшествий – ред.). И, безусловно, это повлияет на ход нашего межправительственного переговорного процесса.

Есть рычаги политические как многосторонние, так и двусторонние (побудить Иран продолжить техническое расследование – ред.).

Но в то же время на сегодня те модальности, которые предусматривает приложение 13 Чикагской конвенции, не дают нам достаточно большого поля для маневра. И это однозначно тот вопрос, который должен рассматриваться ICAO: каким образом изменить соответствующее регулирование этих вопросов, чтобы в дальнейшем мы могли бы все же обеспечивать объективное и беспристрастное расследование даже в тех случаях, когда государство-член ICAO не выполняет взятые на себя обязательства".

Этому предшествовало: 17 марта Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбивании украинского пассажирского самолета 8 января 2020 года. В документе отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "враждебный объект".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал этот отчет попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы.

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