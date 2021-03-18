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Марченко и гражданская жена Козака пытаются снять санкции через Верховный суд

Четверг, 18 марта 2021, 17:41

Жена нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена нардепа Тараса Козака Наталья Лавренюк пытаются обжаловать в Верховном суде санкции, введенные против них Советом национальной безопасности и обороны.

Источник: ВС

Детали: Отмечается, что в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступили новые исковые заявления, которыми оспаривается указ президента Украины от 19 февраля 2021 года о введении санкций СНБО.

Иску Лавренюк, который поступил 17 марта, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/80/21.

16 марта подала иск Оксана Марченко: ему присвоен регистрационный номер дела - № 9901/74/21.

Кроме этого, 15 марта в суд поступил иск об обжаловании п. 1 приложения 2 к решению СНБОУ, согласно которому применены санкции к истцу - Международной коммерческой компании "EVIRER LTD" (ОАЭ).

Отмечается, что 16 марта постановлением Верховного суда открыто производство по административному делу № 9901/69/21 по этому иску. Дело назначено для рассмотрения в судебном заседании на 7 апреля 2021 года в 09:30.

Что было раньше: В Кассационный административный суд Верховного суда Украины поступил иск об обжаловании указа президента о санкциях против народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" кума Путина Виктора Медведчука.

Предыстория: 

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Украинская правда
Темы: санкцииМедведчукВерховный суд


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