28 февраля на Донбассе погиб 19-летний военный

28 февраля в зоне проведения ООС в Донецкой области погиб военнослужащий Андрей Мирча.

Источник: Полтавская ОГА

Детали: Военный погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

Андрей Мирча родом из села Степановка (Полтавская область). 18 марта ему должно было исполниться 20 лет.

Отмечается, что в июле 2020-го мужчина заключил контракт с Вооруженными силами Украины. Служил в 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

Его похоронят в Степановке 3 марта в 12:00.

Сообщается, что у Мирчи остались родители и четыре младших брата.

Напомним: Ранее сообщалось, что 28 февраля на Донбассе погиб один украинский воин - Сергей Моисеенко - вследствие обстрелов противника неподалеку Пищевика.