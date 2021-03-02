28 февраля на Донбассе погиб 19-летний военный
Вторник, 2 марта 2021, 16:13
28 февраля в зоне проведения ООС в Донецкой области погиб военнослужащий Андрей Мирча.
Источник: Полтавская ОГА
Детали: Военный погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
Андрей Мирча родом из села Степановка (Полтавская область). 18 марта ему должно было исполниться 20 лет.
Отмечается, что в июле 2020-го мужчина заключил контракт с Вооруженными силами Украины. Служил в 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.
Его похоронят в Степановке 3 марта в 12:00.
Сообщается, что у Мирчи остались родители и четыре младших брата.
Напомним: Ранее сообщалось, что 28 февраля на Донбассе погиб один украинский воин - Сергей Моисеенко - вследствие обстрелов противника неподалеку Пищевика.
Украинская правда