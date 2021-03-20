Главные новости пятницы и ночи: санкции СНБО, новые карантинные зоны

МОЗ обновил карантинные зоны: Киев в "красной" — актуальные новости 19 марта.

О санкциях СНБО

СНБО ввел максимальный объем санкций против ряда бывших политиков и силовиков, которые в большинстве своем теперь имеют гражданство России — среди них Янукович, Азаров, Табачник, Пшонка, а также Поклонская.

Правоохранительные органы проверят все указы и распоряжения Януковича на предмет угрозы национальной безопасности Украины.

О карантинных зонах

Киев и еще 4 региона попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса, еще 12 областей Украины – "оранжевые".

В Киевской области вводят строгий карантин с 21 марта по 9 апреля — на это время запрещается работа ТРЦ, учреждений культуры, непродовольственных рынков, а заведения питания могут работать только на вынос и доставку.

За прошедшие сутки в Украине диагностировали 15850 новых случаев COVID-19, госпитализировали 4444 человека, зафиксировано 262 смерти, выздоровели 4592 человека.

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