Головні новини п’ятниці та ночі: санкції РНБО, нові карантинні зони

РНБО ввела найжорсткіші санкції проти 27 експосадовців включно з Януковичем, МОЗ оновив карантинні зони: Київ у "червоній" — актуальні новини 19 березня.

Про санкції РНБО

РНБО запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії — серед них Янукович, Азаров, Табачник, Пшонка, а також Поклонська.

Правоохоронні органи перевірять усі укази та розпорядження Януковича на предмет загрози національній безпеці України.

Про карантинні зони

Київ та ще 4 регіони потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу, ще 12 областей Україні – "помаранчеві".

У Київській області запроваджують суворий карантин з 21 березня до 9 квітня — на цей період забороняється робота ТРЦ, закладів культури, непродовольчих ринків, а заклади харчування можуть працювати лише на винос та доставку.

За минулу добу в Україні діагностували 15 850 нових випадків COVID-19, госпіталізували 4 444 особи, зафіксовано 262 смерті, одужало 4 592 людини.

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