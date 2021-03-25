Рада может вне очереди собраться во вторник и рассмотреть погром на Банковой

Верховная Рада может провести два внеочередных пленарных заседания в следующий вторник, 30 марта. На них, среди прочего, депутаты планируют дать свою оценку событиям, которые произошли под Офисом президента 20 марта, а также заслушать отчет силовиков по этому поводу.

Источник: глава украинского парламента Дмитрий Разумков в эфире "Украинского радио", о чем сообщает сайт ВР

Прямая речь: "На сегодня официальных обращений ни от президента Украины, ни от народных депутатов не поступало. Но предварительно мы можем говорить о том, что внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего, состоится во вторник в час дня. Возможно, их даже будет два. Одно из них может быть инициировано президентом по ряду вопросов, в частности, экономических и по борьбе с коронавирусом".

Детали: Второе заседание, сообщил Разумков, очень вероятно, также состоится во вторник по инициативе народных депутатов. Для этого аппарат Рады выдал им подписные листы.

Председатель парламента отметил, что на этом заседании планируется заслушать информацию от представителей силовых ведомств относительно событий, которые произошли во время акции протеста у Офиса президента 20 марта, а также рассмотреть проект постановления №5295 об оценке тех событий.

По его словам, народные депутаты, которые инициировали внеочередное заседание, предлагают на нем также рассмотреть вопрос о сложении полномочий тех народных депутатов, которые заняли должности в других органах власти. Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о назначении выборов мэра Харькова и довыборов в местные органы власти на Львовщине.

По прогнозу Разумкова, во вторник Рада может рассмотреть до 17-18 вопросов.

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