Охрана не пустила Тупицкого и Касминина в КС

Представители госохраны не пустили 29 марта Александра Тупицкого и Александра Касминина в помещение Конституционного суда.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на суд.

Дословно КС: "Тупицкий и Касминин пришли сегодня на работу в суд, но их не пустили представители госохраны, сославшись на указ президента".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. Сайт Конституционного суда Украины не работает уже третьи сутки, причины устанавливаются.

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