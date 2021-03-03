Новости 3 марта: отмена перевода часов, неудачная "шутка" словацкого премьера

Отменить перевод часов: Рада сделала первый шаг, "Закарпатье в обмен на вакцину": премьер Словакии некорректно пошутил о договоренности с РФ, — актуальные новости 3 марта.

Об отмене перевода часов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с зимнего на летнее время и наоборот. Планируется навсегда остаться на зимнем времени.

О неудачной шутке словацкого премьера

Премьер-министр Словакии, чье правительство оказалось на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренности с Россией.

МИД требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича из-за недипломатичной шутки об "обещании Закарпатья" России в обмен на вакцину.

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