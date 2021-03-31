Дело Шеремета: Антоненко оставили за решеткой до 21 мая

Апелляционный суд Киева оставил без рассмотрения апелляционную жалобу защиты Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета, решение суда предыдущей инстанции осталось без изменений.

Источник: заседание апелляционного суда 31 марта, "Украинская правда" и "Радио Свобода"

Детали: Во время заседания появились поручители с ходатайством о взятии Антоненко на поруки, но суд слова им не предоставлял.

Ходатайство о том, чтобы позволить Антоненко сидеть рядом с адвокатом во время заседания, также не удовлетворили.

Порядка сотни человек пришли поддержать Антоненко под Апелляционный суд. Здание усиленно охраняла полиция и Национальная гвардия.

Радио Свобода

Антоненко будет находиться под стражей по меньшей мере до 21 мая, поскольку 23 марта Шевченковский райсуд Киева продлил эту меру пресечения на 60 суток.

Андрей Антоненко находится под стражей уже более 470 дней.

Этому предшествовало: 16 марта народный депутат и бывший президент Петр Порошенко просил Шевченковский райсуд Киева о взятии на поруки военного музыканта Андрея Антоненко. Адвокат Антоненко сказал, что заявления о взятии на поруки написали многие люди, в частности, депутаты.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждала, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивали, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу.

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